So steht es 2025 um die Mini-Weihnachtsmärkte in Magdeburg

In Magdeburg gibt es zahlreiche kleine Weihnachts- und Adventsmärkte in den Stadtteilen. Seit 2024 müssen sie auch ein Sicherheitskonzept vorweisen.

Magdeburg. - Im Jahr 2024 wurden Veranstalter von kleinen Weihnachts- und Adventsmärkten in Magdeburg von einem Sicherheitskonzept überrascht, das plötzlich gefordert wurde. Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt werden die Maßnahmen massiv erhöht. Doch wie sieht es für die kleinen Veranstalter und Vereine in diesem Jahr aus?