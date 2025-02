In wenigen Wochen gehen die Arbeiten am Baudenkmal weiter. Die Volksstimme bewertet die fünf bekanntesten Ideen für die künftige Verwendung des Turmes.

Ausstellungen, Museum oder Cafè: Was soll in den Genthiner Wasserturm?

Genthin - In voraussichtlich wenigen Wochen wird am Genthiner Wasserturm wieder gebaut. Vor wenigen Wochen bekam die Stadt einen Fördermittelbescheid über 2,5 Millionen Euro vom Land und kann nun die gestiegenen Sanierungskosten von rund 4,6 Millionen Euro aus Fördermitteln tragen. Das könnte nach den Arbeiten mit dem Wahrzeichen passieren.