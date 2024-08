Katja Mewes arbeitet da, wo andere Urlaub machen und hat in einem Tiny House am Bay of Islands ein kleines Idyll geschaffen.

Katja Mewes an Bord. Viele Jahre ist sie zur See gefahren. Heute lebt sie in Neuseeland.

Güsen/Auckland - Dass sie einmal in Neuseeland heimisch werden würde, hat Katja Mewes in jungen Jahren nicht unbedingt erwartet. Vielmehr hat die einstige Güsenerin das Reisen in verschiedene Länder fasziniert. „Ich hatte immer eine Art Reise-Gen“, berichtet sie während eines Besuches bei ihren Eltern in der alten Heimat.