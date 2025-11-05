Seit Jahren leiden die Einwohner von Dreibachen unter dem ständigen Dröhnen der A2. Jetzt werden mögliche Förderwege für Lärmschutzmaßnahmen geprüft.

Autobahnlärm an der A2: Schopsdorfer Ortsrat macht Druck bei der Stadtverwaltung

Einwohner in Schopsdorf ärgern sich über Lärm von der Autobahn.

Genthin/Schopsdorf - Tag und Nacht rauscht der Verkehr auf der A2, nur wenige hundert Meter von Dreibachen entfernt. Doch während für viele Autofahrer die Autobahn kaum mehr als eine Durchgangsstrecke ist, bedeutet sie für die Anwohner des Schopsdorfer Ortsteils andauernden Lärm. Der Ortschaftsrat macht jetzt erneut Druck bei der Stadt.