Autor U. S. Levin ist mit „Medizynischem“ in Genthin und Gommern zu Gast

Genthin/Gommern - Mit den sprichwörtlich „duften Typen“, also denen, die die Körperhygiene vermissen lassen und „nasale Folter“ ausüben, war der Autor U. S. Levin aus Markkleeberg bei Leipzig mit seiner „kabarettistisch-medizynischen“Lesung in der vergangenen Woche in mehreren Bibliotheken des Landkreises sozusagen auf Lesetour. Station machte er unter anderem in Genthin, Jerichow und Gommern.