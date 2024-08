Zahlreiche Zuschauer säumen die Strecke beim Spee-Cup in Genthin. Am 1. September ist es wieder so weit.

Genthin - Die Vorbereitungen für den diesjährigen Spee-Cup am 1. September laufen auf Hoch- touren. „Wir erwarten bis zu 400 Sportlerinnen und Sportler“, berichtet Sascha Rasch vom Genthiner Radsportclub (GRC) 66. „Diese treten in acht Altersklassen auf Distanzen zwischen 10 und 50 Kilometer an, um die Deutschen Meister im Paarzeitfahren oder Mannschaftszeitfahren zu ermitteln.“

Für den GRC wird Janne Beuer in der Altersklasse U15 männlich in der Landesauswahl Sachsen-Anhalt an den Start gehen. Die Mitglieder des GRC hoffen, dass die zahlreichen Zuschauer wieder die Daumen für einen Erfolg des Genthiner Starters drücken und die Gäste aus ganz Deutschland freundlich begleiten.

Besonders gut sei dies am Start- und Zielpunkt am Kreishaus möglich. Dort gibt es eine kulinarische Verpflegung der Zuschauer. Von Bratwurst über Kaffee und Kuchen bis zum Eis ist für jeden etwas dabei.

Rennen durch die Innenstadt

Auch in diesem Jahr werden die Straßen in der Genthiner Innenstadt für die Veranstaltung wieder komplett gesperrt sein. Die Rennstrecke führt vom Kreishaus über die Berliner Chaussee auf der B1 in Richtung Brandenburg. Nach der Wende auf der B1 kommen die Fahrerinnen und Fahrer über die Berliner Chaussee, Große Schulstraße, Seminarstraße und Brandenburger Straße zurück zum Start und Ziel am Kreishaus.

Somit ist die Innenstadt an diesem Tag für Autos tabu. Auch wer zu Fuß zum Zuschauen am Kreishaus unterwegs ist, sollte die Straße nur überqueren, wenn es die Streckenposten zulassen und die Strecke frei ist.