Am Bahnhofsgebäude wird umgeplant. Statt Beats und Bässen sind nun Brötchenstände, Schüler-Lounge und Toiletten im Gespräch.

Bahnhof Genthin: Keine Partys mehr - Kommt jetzt die Reiselounge?

Der Bahnhof Genthin ist in Privatbesitz und soll für Reisende attraktiver gestaltet werden.

Genthin - Wieder alles neu beim Genthiner Bahnhof. Im vergangenen Jahr war die Idee aufgekommen, dass das historische Gebäude zu einer Event-Location umgebaut werden könnte. Eigentümer Peter Förste hatte bereits Gespräche mit Veranstaltern geführt, die im Bahnhof etwas auf die Beine stellen wollten. Doch nun hat sich der Plan zerschlagen.