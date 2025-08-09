weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Nahverkehr im Jerichower Land: Bahnhof Genthin: Keine Partys mehr - Kommt jetzt die Reiselounge?

Am Bahnhofsgebäude wird umgeplant. Statt Beats und Bässen sind nun Brötchenstände, Schüler-Lounge und Toiletten im Gespräch.

Von Mike Fleske 09.08.2025, 13:00
Der Bahnhof Genthin ist in Privatbesitz und soll für Reisende attraktiver gestaltet werden.
Der Bahnhof Genthin ist in Privatbesitz und soll für Reisende attraktiver gestaltet werden. Foto: Mike Fleske

Genthin - Wieder alles neu beim Genthiner Bahnhof. Im vergangenen Jahr war die Idee aufgekommen, dass das historische Gebäude zu einer Event-Location umgebaut werden könnte. Eigentümer Peter Förste hatte bereits Gespräche mit Veranstaltern geführt, die im Bahnhof etwas auf die Beine stellen wollten. Doch nun hat sich der Plan zerschlagen.