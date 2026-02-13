„Treffen der Jugend“ in Parey Bald mehr Nachwuchs-Angler an der Elbe? Neue Regel soll für Aufschwung sorgen und begeistern

Entlang der Elbe engagieren sich viele Angelvereine für Natur- und Jugendarbeit. Trotzdem hören viele junge Angler mit 18 oft auf. Mit einer Änderung bei den Prüfungen soll eine Schwierigkeit beseitigt werden.