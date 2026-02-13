weather schneeregen
  4. „Treffen der Jugend“ in Parey: Bald mehr Nachwuchs-Angler an der Elbe? Neue Regel soll für Aufschwung sorgen und begeistern

Entlang der Elbe engagieren sich viele Angelvereine für Natur- und Jugendarbeit. Trotzdem hören viele junge Angler mit 18 oft auf. Mit einer Änderung bei den Prüfungen soll eine Schwierigkeit beseitigt werden.

Von Louis Hantelmann 13.02.2026, 19:04
Durch eine Anpassung im Gesetz soll die Nachwuchsarbeit bei den Anglern vereinfacht werden. Symbolfoto: Christian Charisius/dpa

Parey. - Kilometerlange Ufer, dutzende Fischarten und sogar Rekord-Welse mit über zwei Metern Länge: Die Elbe dürfte bei vielen Anglern der beliebteste Ort für die Fischerei sein.