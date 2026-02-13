„Treffen der Jugend“ in Parey Bald mehr Nachwuchs-Angler an der Elbe? Neue Regel soll für Aufschwung sorgen und begeistern
Entlang der Elbe engagieren sich viele Angelvereine für Natur- und Jugendarbeit. Trotzdem hören viele junge Angler mit 18 oft auf. Mit einer Änderung bei den Prüfungen soll eine Schwierigkeit beseitigt werden.
Parey. - Kilometerlange Ufer, dutzende Fischarten und sogar Rekord-Welse mit über zwei Metern Länge: Die Elbe dürfte bei vielen Anglern der beliebteste Ort für die Fischerei sein.