Hochwasserschutz im Jerichower Land Baubeginn am Deich bei Ferchland im nächsten Jahr

Rund 70 Bürger verfolgten im Elbehaus in Ferchland die Vorstellung des neuen Deichbauprojektes „Ferchland-Klitznick“. Was ist geplant und in welchem Zeitraum finden die Bauarbeiten statt.