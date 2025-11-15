Warum müssen Besucher der Glasmanufaktur Harzkristall am Totensonntag vor verschlossenen Türen stehen, während Museen und Cafés öffnen dürfen? Trotz Abenteuerspielplatz und Bistro bleibt die Glaserlebniswelt geschlossen – und sorgt für Ärger bei Gästen und Betreibern.

Die Glasmanufaktur „Harzkristall“ in Derenburg ist ein Besuchermagnet im Harz und ein echter Wirtschaftsfaktor. Das Unternehmen sieht sich allerdings an den „stillen Sonntagen“ im November ausgebremst und regt eine Diskussionen zu den Ladenöffnungszeiten an.

Derenburg. - Der November gilt gemeinhin als stiller Monat. Mit Volkstrauertag und Totensonntag gibt es gleich zwei Sonntage, an denen auch die meisten Geschäfte ruhen. Für eines der touristischen Schwergewichte im Harz, die Glasmanufaktur in Derenburg, stellt sich allerdings die Frage, ob dies überhaupt noch zeitgemäß ist.