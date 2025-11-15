Baustelle mit Umleitung Sperrung am Holzmarkt in Halberstadt: Autofahrer müssen ab Montag Umwege nehmen
Ab dem 17. November wird die Kreuzung am Holzmarkt in Halberstadt komplett für den Autoverkehr gesperrt. Alle vier hier mündenden Straßen werden zu Sackgassen. Was das für Autofahrer bedeutet.
Aktualisiert: 15.11.2025, 10:34
Halberstadt. - Diese Kreuzung ist eines der Herzstücke innerstädtischen Verkehrs in Halberstadt. Ab Montag, 17. November, gibt es - anders als für die Straßenbahn - für Autofahrer hier kein Durchkommen mehr, der Holzmarkt wird von allen vier Seiten gesperrt. Bis zum 28. November wird gebaut - aber nicht an den Fahrbahnen.