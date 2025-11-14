weather regen
  4. Kosten FüR Fahrstuhl: Behinderte Rentnerin aus Halberstadt kämpft gegen Wohnungsgenossenschaft

Eine 81-jährige Rollstuhlfahrerin aus Halberstadt soll für einen Fahrstuhl zahlen, den sie gar nicht nutzen kann. Warum die Wohnungsgenossenschaft trotzdem auf den Kosten besteht – und wie die Rentnerin jetzt reagiert.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 15.11.2025, 10:47
Jede Menge Schriftverkehr: Monika Schrader fühlt sich ungerecht behandelt von der WGH in Halberstadt. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Das Unglück begann vor acht Jahren. Seit einem Unfall damals ist Monika Schrader aus Halberstadt auf ihren Rollstuhl angewiesen. Nun fühlt sich die 81-Jährige von ihrer Wohnungsgenossenschaft ungerecht behandelt. Sie soll eine Leistung finanzieren, die sie selbst nicht nutzen kann.