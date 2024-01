Auf dem Potsdamer Platz haben sich am Montag Landwirte aus dem Jerichower Land bei den Bauernprotesten in Position gebracht.

Burg/Genthin/Berlin. - An der Groß-Demo von Bauern in Berlin am 15. Januar 2024 haben sich auch Landwirte und Unterstützer aus dem Jerichower Land beteiligt. Über die Autobahn 2 wurde die Hauptstadt angesteuert, eine Gruppe kam an einem prominenten Platz in Berlin-Mitte zum Stehen. So soll es mit dem Bauernprotesten weitergehen.