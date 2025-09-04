weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Freisprechung der Kreishandwerkerschaft Elbe-Börde: Bestanden! Gesellenbriefe für 76 junge Handwerker

Freisprechung der Kreishandwerkerschaft Elbe-Börde Bestanden! Gesellenbriefe für 76 junge Handwerker

Die Magdeburger Johanniskirche war voll zur Freisprechung für Handwerkergesellen. Für die Kreishandwerkerschaft Elbe-Börde wurden 76 junge Gesellen mit den Worten freigesprochen: „Gott schütze das ehrbare Handwerk.“

Von Falk Heidel 04.09.2025, 11:33
76 junge Gesellen bei ihrer Freisprechung in der Johanniskirche
76 junge Gesellen bei ihrer Freisprechung in der Johanniskirche

Magdeburg/Burg/Genthin - Zeugnis, Blumen und der eingerahmte Gesellenbrief: Das ist der Lohn für eine durchschnittlich dreijährige Ausbildung zum Facharbeiter im Handwerk. Christoph Schmidt (arbeitet bei der Techgruppe in Genthin) und der Hohenseedener Justin Paul Kriegelstein haben wegen guter Leistungen sogar verkürzen dürfen.