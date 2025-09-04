Eil
Mops fällt Zweijährigen an Schock über Hundeattacke in Osterwieck: Kleinkind verletzt - was uneinsichtiger Halterin nun blüht
Eine Familie in Osterwieck im Landkreis Harz ist schockiert: Ein Hund hat ein zwei Jahre altes Kind angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt gegen die uneinsichtige Halterin des Tieres.
Aktualisiert: 04.09.2025, 12:05
Osterwieck. - Ein Vorfall mit einem Hund beschäftigt die Polizei im Landkreis Harz. In Osterwieck hat ein zweijähriger Jungen nun erleben müssen, wie ein Begegnung mit Vierbeinern enden kann.