Eine Familie in Osterwieck im Landkreis Harz ist schockiert: Ein Hund hat ein zwei Jahre altes Kind angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt gegen die uneinsichtige Halterin des Tieres.

Schock über Hundeattacke in Osterwieck: Kleinkind verletzt - was uneinsichtiger Halterin nun blüht

Ein Mops steht spielt auf einer Wiese - in Osterwieck hat ein solcher Hund einen zweijährigen Jungen angegriffen und verletzt.

Osterwieck. - Ein Vorfall mit einem Hund beschäftigt die Polizei im Landkreis Harz. In Osterwieck hat ein zweijähriger Jungen nun erleben müssen, wie ein Begegnung mit Vierbeinern enden kann.