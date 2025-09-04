Wer zu DDR-Zeiten einen Wartburg fuhr, schätzte sich zumeist glücklich. Ganz besondere Exemplare sind die Wartburg 313 Sport. In Wolmirstedt sind sie am Sonnabend, 6. September, zu sehen.

Wolmirstedt. - Ganz besondere Wartburgs rollen nach Wolmirstedt: Wartburg 313 Sport. Von diesen DDR-Fahrzeugen wurden nur wenige hundert Exemplare gebaut und einige davon sind aufgehübscht und top-restauriert am Sonnabend, 6. September, etwa ab 9 Uhr, auf der Schlossdomäne zu sehen.

Auch der Wolmirstedter Michael Wesemann besitzt so ein Exemplar, nimmt damit an Oldtimer-Touren teil und freut sich, dass so viele Gleichgesinnte mit ihren einzigartigen Fahrzeugen nach Wolmirstedt kommen. Ab 10 Uhr lassen die Fahrer ihre Motoren an und brechen zu einer Tour durch die Börde auf. Vor dem Start stehen die Besitzer interessierten Bürgern für Fragen und Fachsimpeleien zur Verfügung, freuen sich über Menschen, die ihre Begeisterung teilen.

Wartburg 313 Sport aus Las Vegas

Wer zwischen 9 und 10 Uhr noch keine Gelegenheit für einen Abstecher auf die Schlossdomäne hat, ist nach etwa 17 Uhr willkommen. Da kehren die Ost-Fahrzeuge von ihrer Tour zurück und bleiben zum geselligen Beisammensein dort.

Wartburgs sind mittlerweile in der ganzen Welt verteilt. Einer fährt ab und an durch Las Vegas und wird am Sonnabend ebenfalls auf der Schlossdomäne dabei sein.