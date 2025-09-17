Die Feuerwehr Parey lädt zum Tag der offenen Tür ein. Was große und kleine Gäste erwartet.

Parey - „Wir engagieren uns für die Allgemeinheit, stehen mit unserer Person dafür ein, opfern unsere Freizeit und sind auch mit unserer Jugendfeuerwehr aktiv und bilden junge Menschen aus. Ich finde, das sollten die Leute würdigen, in dem sie uns am 20. September 2025 beim Tag der offenen Feuerwehrtür in Parey auch mal besuchen kommen“, stellt Wehrleiterin Ines Fischer klar.

Nach einigen Jahren Pause stehen nun die Tore der Freiwilligen Feuerwehr Parey von 11 bis 16 Uhr in der Parchener Straße 27c wieder offen.

Programm bei der Feuerwehr Parey

Interessierte können sich die Feuerwehrtechnik in aller Ruhe anschauen und natürlich auch erklären lassen. Dazu gehöre auch die Ausrüstung eines Atemschutztrupps und die Waldbrandausrüstung. Mit einem Brandsimulator werden verschiedene Brandszenarien dargestellt.

Geplant seien auch Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto, was ganz besonders die kleinen Besucher freuen dürfte. Danach lädt die Hüpfburg zum Toben ein. Für den musikalischen Rahmen sorgt das Schalmeienorchester Parey - für Getränke und Essen der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, der auch gern neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßt.