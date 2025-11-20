Der Magdeburger Weihnachtsmarkt hat geöffnet. Den ersten Tag nutzten zahlreiche Besucher, um Glühwein und Co. zu genießen und zu bummeln. Die Angst, dass wieder etwas passiert, lässt viele trotzdem nicht los.

Weihnachtsmarkt in Magdeburg eröffnet: So ist die Stimmung am ersten Tag

Magdeburg. - Still, unter verschärften Sicherheitsbedingungen und ohne offizielle Formeln ist der Magdeburger Weihnachtsmarkt am Donnerstag (20. November 2025) eröffnet worden. Schon in den ersten Stunden bummeln die ersten Besucher durch die veränderten Gassen entlang der Buden. Wie die Stimmung unter den Gästen und Händlern ist.