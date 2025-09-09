weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Streit um Geld sorgt für Unruhe: Brisant: Forderung könnte Genthiner Feuerwehren spalten

Ein überraschender Vorstoß der Stadtwehrleitung wirft nicht nur die Zahlen durcheinander – sondern könnte den Zusammenhalt aller Wehren ernsthaft gefährden. Was passiert ist.

Von Robert Sonntag 09.09.2025, 18:03
Mit 70 Prozent der gesamten Einsätze, fordert die Stadtwehrleitung eine höhere Aufwandsentschädigung.
Mit 70 Prozent der gesamten Einsätze, fordert die Stadtwehrleitung eine höhere Aufwandsentschädigung. Foto: Feuerwehr Genthin

Genthin - Was eigentlich schon so gut wie entschieden war, gerät plötzlich ins Wanken: Eine überraschende Stellungnahme der Stadtwehrleitung wirft neue Fragen zur Entschädigungsregelung in Genthin auf – mit möglichen Auswirkungen auf das gesamte Finanzierungskonzept. Hinter den Kulissen wächst die Unsicherheit und Unverständnis.