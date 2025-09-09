Ein überraschender Vorstoß der Stadtwehrleitung wirft nicht nur die Zahlen durcheinander – sondern könnte den Zusammenhalt aller Wehren ernsthaft gefährden. Was passiert ist.

Mit 70 Prozent der gesamten Einsätze, fordert die Stadtwehrleitung eine höhere Aufwandsentschädigung.

Genthin - Was eigentlich schon so gut wie entschieden war, gerät plötzlich ins Wanken: Eine überraschende Stellungnahme der Stadtwehrleitung wirft neue Fragen zur Entschädigungsregelung in Genthin auf – mit möglichen Auswirkungen auf das gesamte Finanzierungskonzept. Hinter den Kulissen wächst die Unsicherheit und Unverständnis.