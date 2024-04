Genthin. - Wenn am Dienstag die Buchgarage der Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek das erste Mal in diesem Jahr öffnet, werden sich die Eingangstüren zu kleinen Kunstwerken verwandelt haben.

Am Wochenende haben Kinder und Jugendliche, Mitglieder des Jugendforums sowie Mitarbeiter des Jugendhauses „Thomas Morus“ in Genthin den Eingang der Buchgarage kreativ gestaltet.

Die Aktion war Teil der 72-Stunden-Aktion der katholischen Jugend. In diesem Rahmen sollen junge Leute ehrenamtlich aktiv werden, erläutert Sebastian Kroll, Leiter des Jugendhauses. In diesem Jahr wurden am Bahnhofsvorplatz rund um die dortigen Bäume Blumenkübel bepflanzt und die Türen gestaltet. „Wir machen Genthin damit ein wenig bunter“, erklärten die Teilnehmer.

Die Idee, die Türen zu gestalten, ging auf Marina Conradi von der Touristinfo zurück, die in den vergangenen Monaten die Bibliothek mitbetreute. Wenn am heutigen Tag die Garage aus Anlass des „Welttages des Buches“ öffnet, ist auch der Hof der Bibliothek ein wenig farbenfroher. Denn auf den Türen finden sich kreative Zeichnungen und eine Collage von Zeitungsausschnitten unter anderem aus der Volksstimme. Die sollen allesamt darauf aufmerksam machen, dass Lesen Spaß macht.

Und da es schade wäre, wenn gelesene Bücher einfach entsorgt werden, gibt es die Buchgarage, die bis in den Herbst als Tauschbörse für neuen Lesestoff, Musik und Spiele sorgen soll.

Auch in diesem Jahr wird das Angebot von Ehrenamtlichen betreut, die auf diese Weise für das Lesen werben möchten.

Die Genthiner Jugendlichen bekamen für ihre Aktion bereits Lob aus dem Bistum Magdeburg. Claudia Schulze, Koordinatorin der Aktion im Bistum fand es beachtlich, dass auch der ländliche Raum in die Aktionstage eingebunden war.

Ein Kunstwerk aus Zeitungsausschnitten ziert die andere Tür. Mike Fleske

Bundesweit hätten sich rund 2.700 Aktionsgruppen in den 27 Bistümern in Deutschland engagiert. Bundesfamilienministerin Lisa Paus unterstützte die Sozialaktion als Schirmpatin: „Die 72-Stunden-Aktion macht sichtbar, was Millionen von Menschen in ihrer Freizeit tun: Sie engagieren sich ehrenamtlich.“

Nach den Jahren 2013 und 2019 fand die Aktion in diesem Jahr zum dritten Mal statt.

Vor fünf Jahren waren die Genthiner überregional mit einer besonderen Aktivität aufgefallen: Damals errichteten Teilnehmer aus dem Jugendhaus in drei Tagen die Tischtennisplatte am Spielplatz im Altenplathower Volkspark. Der Bereich rings um den Spielplatz wurde seinerzeit von Anwohnern unter anderem mit Parkbänken gestaltet.

Die Buchgarage öffnet heute Vormittag um 10 Uhr.