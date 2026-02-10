Liveticker
Interview „Weg von diesen Fördertöpfen“ - Bürgermeister bei Stendal will das Land in den Landtag bringen
Der Bürgermeister von Arneburg-Goldbeck, René Schernikau (Die Linke), kandidiert für den Landtag. Ein Interview über kommunales Knowhow, Windkraft, neues Wohnen und KI.
Aktualisiert: 10.02.2026, 11:41
Goldbeck. - Im Herbst könnte René Schernikau (53, Die Linke) sein Büro statt an der Uchte an der Elbe in Magdeburg haben. Der Verbandsgemeindebürgermeister von Arneburg-Goldbeck kandidiert für den Landtag von Sachsen-Anhalt. Er will sich dort Gehör verschaffen für die Probleme der Basis, sagt er. Das Gespräch führte VS-Redakteurin Karina Hoppe.