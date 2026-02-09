Wer einen privaten Winterdienst beauftragt, haftet auch, wenn dieser seiner Vertragspflicht nicht nachkommt. Wie Vermieter und Anwohner in Oebisfelde-Weferlingen mit dem Wintereinbruch umgehen.

Schnee und Eis: Wer bei nichterbrachter Räumung im Schadensfall haftet

Hauptstraßen werden in der Regel vom Winterdienst der Kommunen geräumt. Gehwege und Seitentraßen wie hier in Oebisfelde Stadt sind Aufgabe der Anwohner.

Oebisfelde-Weferlingen. - Wenn Schnee und Eis Straßen und Gehwege bedecken, stellt sich auch in Oebisfelde-Weferlingen jedes Jahr dieselbe Frage: Wer ist eigentlich verantwortlich fürs Räumen – und was passiert, wenn ein beauftragter Winterdienst nicht kommt? Für Grundstückseigentümer gilt dabei ein klarer Grundsatz: Die Verantwortung bleibt immer bei ihnen.