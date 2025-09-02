Der Landkreis reagiert auf den steigenden Bedarf an Förderplätzen und eröffnet in Genthin eine neue Schulaußenstelle. Der Start verlief nicht ohne Hürden, doch etwas Entscheidendes macht das Projekt schon jetzt zu einem Erfolg.

Burger Förderschule bringt frischen Schwung nach Genthin - Was jetzt wichtig zu wissen ist

Einstimmig befürwortete der Kreistag einen Neubau, der die Lindenschule in Burg ab sofort entlastet.

Genthin/Burg. - Was lange diskutiert wurde, ist nun Wirklichkeit geworden – wenn auch zunächst in Übergangsform. Das unter dem Namen „Klein Mubi“ bekannte Gebäude an der Schulstraße/Ecke Seminarstraße dient seit diesem Schuljahr als Ausweichstandort der Lindenschule Burg. Grund ist der stetig steigende Bedarf an Schulplätzen für Kinder mit Förderbedarf im Landkreis Jerichower Land.