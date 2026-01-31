Die Schließung der Kita „Sonnenwinkel“ in Bergzow ist eine der möglichen Sparmaßnahmen der Gemeinde Elbe-Parey. Um diese zu verhindern, hat man nun ein Bürgerbegehren zur Rettung der Kita gestartet.

Bürgerbegehren gestartet: Bergzower kämpfen weiter für die Rettung ihrer Kita

Mit einem Bürgerbegehren kämpfen die Bergzower für den Erhalt ihrer Kita.

Bergzow. - Kann die Kita „Sonnenwinkel“ in Bergzow doch geöffnet bleiben? Im Ort selbst tut man jedenfalls alles dafür und kämpft weiter um den Erhalt und gegen die Schließung der Einrichtung.