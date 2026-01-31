weather bedeckt
  4. Unterschriften werden gesammelt: Bürgerbegehren gestartet: Bergzower kämpfen weiter für die Rettung ihrer Kita

Die Schließung der Kita „Sonnenwinkel“ in Bergzow ist eine der möglichen Sparmaßnahmen der Gemeinde Elbe-Parey. Um diese zu verhindern, hat man nun ein Bürgerbegehren zur Rettung der Kita gestartet.

Von Louis Hantelmann 31.01.2026, 07:03
Mit einem Bürgerbegehren kämpfen die Bergzower für den Erhalt ihrer Kita.
Bergzow. - Kann die Kita „Sonnenwinkel“ in Bergzow doch geöffnet bleiben? Im Ort selbst tut man jedenfalls alles dafür und kämpft weiter um den Erhalt und gegen die Schließung der Einrichtung.