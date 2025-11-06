weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Gemeinde fehlt Geld: Kita-Schließung und mehr Kosten für Vereine: Elbe-Parey steht vor harten Entscheidungen

Gemeinde fehlt Geld Kita-Schließung und mehr Kosten für Vereine: Elbe-Parey steht vor harten Entscheidungen

1,3 Millionen Euro fehlen der Gemeinde Elbe-Parey bei der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2026. Dabei sorgen besonders zwei Einspar-Vorschläge für emotionale Diskussionen bei den Bürgern.

Von Louis Hantelmann 06.11.2025, 18:04
Die drohende Schließung der Kita Bergzow ist einer der emotionalsten Diskussionen, die rund um die Aufstellungen des Haushaltes 2026 in Elbe-Parey geführt werden.
Die drohende Schließung der Kita Bergzow ist einer der emotionalsten Diskussionen, die rund um die Aufstellungen des Haushaltes 2026 in Elbe-Parey geführt werden. Foto: Bettina Schütze

Parey/Güsen. - Dass die finanzielle Situation 2026 einige Herausforderungen und schwierige Entscheidungen mit sich bringen wird, dürfte vielen Anwesenden bei der Sitzung des Finanzausschusses des Elbe-Pareyer Gemeinderates am Dienstagabend bereits im Vorfeld klar gewesen sein.