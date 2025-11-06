Gemeinde fehlt Geld Kita-Schließung und mehr Kosten für Vereine: Elbe-Parey steht vor harten Entscheidungen
1,3 Millionen Euro fehlen der Gemeinde Elbe-Parey bei der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2026. Dabei sorgen besonders zwei Einspar-Vorschläge für emotionale Diskussionen bei den Bürgern.
06.11.2025, 18:04
Parey/Güsen. - Dass die finanzielle Situation 2026 einige Herausforderungen und schwierige Entscheidungen mit sich bringen wird, dürfte vielen Anwesenden bei der Sitzung des Finanzausschusses des Elbe-Pareyer Gemeinderates am Dienstagabend bereits im Vorfeld klar gewesen sein.