In Genthin laufen die Vorbereitungen auf die Karnevalssaison: Die Mitglieder des Carnevals Club Waschmittelwerk (CCW) stehen zu Jahresbeginn gleich mehrfach auf der Bühne. Karten sind ab sofort erhältlich.

CCW Genthin startet in die Karnevalssaison 2026 – mit gleich drei Festsitzungen im Lindenhof

Ein Höhepunkt des CCW-Programms 2025: Der Genthiner kifferklub als Kommentar zur Cannabis-Freigabe.

Genthin - Mittendrin im oft grauen Herbst. Doch es kündigt bereits die Zeit des Frohsinns an: Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür! Während die Tage kürzer werden, laufen beim Carnevals Club Waschmittelwerk (CCW) in Genthin die Vorbereitungen auf Hochtouren. Denn im Januar 2026 lädt der Verein zu seiner 53. Festsitzung in den Genthiner Lindenhof ein – an gleich drei närrischen Tagen: dem 23., 24. und 31. Januar.