weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Die Narren erobern die Region: CCW Genthin startet in die Karnevalssaison 2026 – mit gleich drei Festsitzungen im Lindenhof

Die Narren erobern die Region CCW Genthin startet in die Karnevalssaison 2026 – mit gleich drei Festsitzungen im Lindenhof

In Genthin laufen die Vorbereitungen auf die Karnevalssaison: Die Mitglieder des Carnevals Club Waschmittelwerk (CCW) stehen zu Jahresbeginn gleich mehrfach auf der Bühne. Karten sind ab sofort erhältlich.

Von Mike Fleske 21.10.2025, 11:32
Ein Höhepunkt des CCW-Programms 2025: Der Genthiner kifferklub als Kommentar zur Cannabis-Freigabe.
Ein Höhepunkt des CCW-Programms 2025: Der Genthiner kifferklub als Kommentar zur Cannabis-Freigabe. Foto: Monika Franz

Genthin - Mittendrin im oft grauen Herbst. Doch es kündigt bereits die Zeit des Frohsinns an: Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür! Während die Tage kürzer werden, laufen beim Carnevals Club Waschmittelwerk (CCW) in Genthin die Vorbereitungen auf Hochtouren. Denn im Januar 2026 lädt der Verein zu seiner 53. Festsitzung in den Genthiner Lindenhof ein – an gleich drei närrischen Tagen: dem 23., 24. und 31. Januar.