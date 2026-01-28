Seltene Tiersichtung Mufflons auf dem Frohser Berg - Suchen sie Schutz vor dem Wolf?
Ausgerechnet der natürliche Feind der Tiere könnte ein Grund dafür sein, warum sie sich am Frohser Berg angesiedelt haben. Warum das so ist, erklärt eine Jägerin.
Welsleben/ Frohser Berg. - Seit Tagen sorgt eine ungewöhnliche Tiersichtung in den Frohser Bergen für Diskussionen. Nachdem der Volksstimme-Leser Harald Küster aus Welsleben mehrere Tiere fotografiert hatte, die er für Mufflons hielt, äußerten Fachleute zunächst Zweifel: Zu ungewöhnlich sei der Lebensraum, zu weich die Böden, zu groß das Rudel. Nun melden sich die Jäger der Schönebecker Jagdgenossenschaft zu Wort, die den Frohser Berg seit Jahren betreuen.