EIL
Feuerdrama in Hessen „Endlich wieder ein Bett“ - nach Hausbrand an Silvester: Rentnerin aus den Harz kämpft sich zurück ins Leben
Nach dem verheerenden Silvesterbrand steht Pauline Röver (72) aus Hessen im Harzkreis vor den Trümmern ihres alten Lebens – doch die Region gibt ihr neue Hoffnung. Mit Spenden, Unterstützung und großem Zusammenhalt kämpft sie sich die Hessenerin Schritt für Schritt zurück in den Alltag.
Aktualisiert: 28.01.2026, 13:34
Hessen. - Die Nerven liegen noch immer blank in Hessen (Landkreis Harz). Knapp einen Monat nach dem verheerenden Brand in der Silvesternacht liegt das Zuhause von Pauline Röver noch komplett in Schutt und Asche. Die Rentnerin versucht sich, mit 72 Jahren ein neues Leben im Osterwiecker Ortsteil aufzubauen.