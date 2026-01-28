Energieeffizienz bei Häusern Wbg plant weiteren Ausbau, der den Schönebecker Mietern zu Gute kommt
Anschluss an die Fernwärme ist erfolgt, doch damit ist die Sanierung noch nicht abgeschlossen. Weitere Arbeiten in der Bertolt-Brecht-Straße sollen noch in diesem Jahr beginnen.
Schönebeck. - „Das senkt dann auch die Nebenkosten“, ist Matthias Goldschmidt überzeugt. Das Vorstandsmitglied der Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck (WBG) kündigt an, dass für die Bertolt-Brecht-Straße weitere Baumaßnahmen geplant sind, die sich aber langfristig für die Bewohner bezahlt machen. Das nicht nur beim Geldbeutel, sondern auch beim Platz.