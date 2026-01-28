Anschluss an die Fernwärme ist erfolgt, doch damit ist die Sanierung noch nicht abgeschlossen. Weitere Arbeiten in der Bertolt-Brecht-Straße sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Wbg plant weiteren Ausbau, der den Schönebecker Mietern zu Gute kommt

Mitte des vergangenen Jahres wurden die Fernwärmeleitungen in der Bertolt-Brecht-Straße verlegt.

Schönebeck. - „Das senkt dann auch die Nebenkosten“, ist Matthias Goldschmidt überzeugt. Das Vorstandsmitglied der Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck (WBG) kündigt an, dass für die Bertolt-Brecht-Straße weitere Baumaßnahmen geplant sind, die sich aber langfristig für die Bewohner bezahlt machen. Das nicht nur beim Geldbeutel, sondern auch beim Platz.