Chemiepark: In Genthin läuft neue Granulatanlage bei Inprotec

Die digitale Überwachung der neuen Wirbelschichtanlage der Firma Inprotec in Genthin lag in den Händen von Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). Er gab das Signal für den Produktionsstart.

Genthin - Fast war es etwas unspektakulär und dennoch ein gewichtiger Schritt am Chemiestandort Genthin. Am Schreibtisch vor Computermonitoren sitzend, nahm Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) assistiert von Inprotec-Techniker Marcus Stingl die neue Wirbelschichtanlage in Betrieb. „Die Anlage läuft“, meldete er nach dem Start, als die Computermonitore quasi grünes Licht für den Einsatz gaben.