Am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit gibt es Musik von Vivaldi, Mendelssohn-Bartholdy, Haydn und Boccherini.

Chor aus Porta Westfalica präsentiert heitere Klassik in Genthin

Der Kammerchor Porta Westfalica tritt am 2. Oktober in der Genthiner Trinitatiskirche auf.

Genthin - Einen großen Abend mit klassischen Melodien erwartet die Genthiner am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit. Dann ist der Kammerchor Porta Westfalica mit einem neuen Programm in der St. Trinitatiskirche zu Gast. Dass es diesen Auftritt gibt, ist nicht selbstverständlich.

In diesem Jahr geht die Umsetzung des Klassikabends auf das Engagement des Genthiner Unternehmers Volker Bauer zurück.

„Es war mir wichtig, dass wir die Tradition der Konzerte am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit aufrechterhalten“, sagt er. Im Frühjahr hatte er deshalb bei der Bürgerpreisverleihung insbesondere Unternehmer zur Unterstützung aufgerufen und so fünf Spender zusammenbekommen, die jeweils eine Summe von mehreren hundert Euro zum Konzert beitrugen.

Programm ist eigens für die neue Tournee zusammengestellt

„Damit allein können wir ein solches Konzert finanziell nicht stemmen, daher ist es auch in diesem Jahr, wie schon seit einigen Jahren, notwendig, dass wir einen Eintritt erheben.“

Dafür bekommen die Besucher aber auch ein Konzertprogramm mit Werken von Vivaldi, Boccherini, Mendelssohn-Bartholdy und Haydn, das der Kammerchor Porta Westfalica und das Kammerorchester der Hansestadt Hamburg „Hamburger Camerata“ unter der Leitung von Georg Kindt eigens für die Auftritte im Jahr 2023 zusammengestellt haben. Und die sind grundsätzlich ziemlich exklusiv. Denn geplant sind neben Genthin nur zwei weitere Konzertabende.

Volker Bauer hat sich für den Auftritt eingesetzt. Foto: Susanne Klose

Einer in Porta Westfalica und einer in Tangermünde. Für die langjährigen Besucher der Gastspiele gibt es ein Wiederhören mit bekannten Solisten. Mit dabei sind in diesem Jahr Franziska Stürzel (Sopran), Dorothee Bienert (Alt), Jonathan Dräger (Tenor), Steffen Schulte (Baß) und Ilona Kindt (Violoncello). „In vielen Proben haben sich die Mitwirkenden vorbereitet und sind begeistert, ein wenig aufgeregt und gespannt auf die Aufführung“, heißt es seitens des Chores und der Musiker.

Landrat Steffen Burchhardt spricht die Begrüßungsworte

Unterstützt wird das Konzert als besondere Kulturveranstaltung in diesem Jahr auch von Landkreis Jerichower Land. Landrat Steffen Burchhardt (SPD) wird das Konzert eröffnen.

Die verbindenden Texte zwischen den Stücken liegen auch in diesem Jahr in den bewährten Händen von Pfarrerin Beate Eisert von der evangelischen Kirchengemeinde, die kenntnisreich und humorvoll auf die Werke hinführen wird.

Nach dem Konzert gibt es die Möglichkeit für die Besucher, bei einem Sektempfang mit den Mitwirkenden, den Sängern und Instrumentalisten, ins Gespräch zu kommen. Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 15 Euro (Schüler 10 Euro) und an der Abendkasse für 17,50 Euro. Beginn des Konzertes ist 19 Uhr.