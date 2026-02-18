Über den Umgang mit sozialen Medien wird aktuell diskutiert. Auch in der Volksstimme-Redaktion gehen die Meinungen auseinander. Redakteur Mike Fleske ist für ein Verbot.

Pro Verbot: Soziale Medien sind an ihrem eigenen Anspruch gescheitert

Genthin - Die sozialen Medien wie Instagram, Facebook und TikTok stehen in der Kritik der EU-Kommission, da sie durch ihren Aufbau Mediensucht fördern können. Sollen diese sozialen Medien daher verboten werden? „Ja!“, sagt Volksstimme-Redakteur Mike Fleske und hat eine klare Meinung.