EIL:
Preisgekröntes Unternehmen Schwedischer Investor kauft Maschinenbauer aus dem Harz
Ein Investor übernimmt die preisgekrönte Firma Ramme aus Osterwieck. Die Volksstimme spricht mit dem Co-Geschäftsführer darüber, was das für die Zukunft des Unternehmens und die Mitarbeiter bedeutet.
Aktualisiert: 18.02.2026, 14:42
Osterwieck - Die schwedische Unternehmensgruppe Addtech hat den Maschinenbauer Ramme aus Osterwieck übernommen. Das Harzer Unternehmen stellt elektrische Schiffsmotoren her und wurde 2024 mit dem ersten Wirtschaftspreis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.