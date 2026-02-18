weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Ramme aus Osterwieck: Schwedischer Investor übernimmt Unternehmen

Preisgekröntes Unternehmen Schwedischer Investor kauft Maschinenbauer aus dem Harz

Ein Investor übernimmt die preisgekrönte Firma Ramme aus Osterwieck. Die Volksstimme spricht mit dem Co-Geschäftsführer darüber, was das für die Zukunft des Unternehmens und die Mitarbeiter bedeutet.

Von Robert Gruhne Aktualisiert: 18.02.2026, 14:42
Der Maschienenbauer Ramme stellt elektrische Motoren für die Schifffahrt her. Nu wurde das Unternehmen aus Sachsen-Anhalt verkauft. 
Der Maschienenbauer Ramme stellt elektrische Motoren für die Schifffahrt her. Nu wurde das Unternehmen aus Sachsen-Anhalt verkauft.  Foto: Robert Gruhne

Osterwieck - Die schwedische Unternehmensgruppe Addtech hat den Maschinenbauer Ramme aus Osterwieck übernommen. Das Harzer Unternehmen stellt elektrische Schiffsmotoren her und wurde 2024 mit dem ersten Wirtschaftspreis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.