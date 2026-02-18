Preisgekröntes Unternehmen Schwedischer Investor kauft Maschinenbauer aus dem Harz

Ein Investor übernimmt die preisgekrönte Firma Ramme aus Osterwieck. Die Volksstimme spricht mit dem Co-Geschäftsführer darüber, was das für die Zukunft des Unternehmens und die Mitarbeiter bedeutet.