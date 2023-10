Im Jerichower Land, heißt es: Ausgehen. Denn es ist was los am Wochenende vom 13. bis 15. Oktober 2023. Die Volksstimme hat einige interessante Tipps gesammelt.

Genthin/Burg - Im Jerichower Land ist auch Mitte Oktober mächtig was los. Es gibt ein großes Country & Western-Wochenende, Fahrten zur „Süßen Tour“, Trödelmärkte und eine große Fete am Wasserstraßenkreuz.

Krimi-Lesung in Schartau

Der Verein Schartau-er-leben lädt am Freitag, um 18 Uhr in die Schartauer Kirche zur „ Krimi-Lesung und mehr“ mit Kriminalrat a. D. Lothar Schirmer ein. Der aus Rundfunk und Fernsehen bekannte Kriminalist liest aus seinem Buch „Die Trick der Gauner und Ganoven“ gewürzt mit brandaktuellen Kriminalfällen, Schockanrufen und WhatsApp-Betrug. In zweimal 45 Minuten präsentiert Schirmer einen Mix aus temperamentvoll vorgetragenen, brandaktuellen Kriminalfällen und Videoszenen mit versteckter Kamera.

Country-Wochenende in Zabakuck

Ein Familienwochenende soll es werden: Ponyreiten und Kinderschminken, außerdem Hufeisenwerfen und Goldwaschen für Kinder, während sich die Erwachsenen beim Line Dance oder mit Live-Musik vergnügen. Von Freitag bis Sonntag lädt das Touristenzentrum Zabakuck zum Saisonabschluss zum zweiten „Country Western Weekend“ ein. Die „Painthorse Dancers“ aus Rhinow (Brandenburg) werden eine Reitshow aufführen (Sa. 10.30 Uhr und 14 Uhr/ So. 10/ 15 Uhr) und auch ein paar Indianer-Tipis aufbauen. Besucher können sich außerdem im traditionellen Line Dance probieren, dazu wird es einen Workshop geben. Die Band „Desert Style“ sorgt am Samstagabend, 22. Oktober (ab 18 Uhr), sowie ab Sonntagmittag für Live-Musik (ab 12 Uhr), ansonsten gibt es musikalische Unterhaltung von DJ Ole aus der Konserve.

Offene Türen an der Schleuse Hohenwarthe

Die Doppelsparschleuse Hohenwarthe kann besichtigt werden. Foto: Marco Papritz

Das Wasserstraßenkreuz Magdeburg wurde vor 20 Jahren am 10. Oktober 2003 eingeweiht. Anlässlich dieses Jubiläums findet am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür an der Schleuse Rothensee, der Kanalbrücke und der Doppelschleuse Hohenwarthe statt. Die Führungen beginnen am Tower der jeweiligen Schleuse. Der Treffpunkt für die Führungen durch die Kanalbrücke befindet sich am Widerlager Ost auf dem südlichen Parkplatz am Landhotel "Zur Trogbrücke" in Hohenwarthe. Damit die Besucher komfortabel und schnell von einem Ingenieurbauwerk zum nächsten kommen, haben wir für diesen Tag einen kostenlosen Shuttle-Service per Schiff eingerichtet. Für Verpflegung ist auch gesorgt.

Süße Tour in Magdeburgerforth

Im Rahmen der Fahrt zur „Süßen Tour“ am Sonnabend, erwartet der Museumsbahnhof in Magdeburgerforth in der Zeit von 10 bis 18 Uhr viele Besucher. Es besteht die Möglichkeit, dass die Besucher mit einem Sonderzug ab Magdeburg nach Loburg und weiter mit dem Bus mit direktem Anschluss in Loburg nach Magdeburgerforth -Mitte kommen in den dortigen Museumszug umsteigen können. Tickets dafür können unter https://lokschuppen-stassfurt.de/sonderfahrten/aktuelle-sonderfahrten/ gebucht werden. Gäste, die dieses Angebot nicht in Anspruch nehmen möchten und direkt nach Magdeburgerforth kommen, sollten den Sonderfahrplan beachten. Für die ausschließliche Fahrt mit der Museumsbahn gelten folgende Fahrpreise: Erwachsene sechs Euro, Kinder bis 14 Jahre vier Euro und eine Familie 16 Euro (zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 14 Jahre, jedes weitere Kind zwei Euro). Im Aussichtswagen werden auch Getränke angeboten. Für einen kleinen Imbiss sorgt das „Bistro“ mit hausgemachtem Kuchen, Kaffee und anderen Getränken. Am Grillstand werden Grillwürstchen und „Olavs Kürbissuppe“ angeboten.

Trödelmarkt in Loburg

Am Sonnabend, gibt es noch einmal einen Freiluft-Trödelmarkt auf dem Loburger Marktplatz. Gestöbert und gefeilscht werden kann in der Zeit von 8 bis 15 Uhr. Der Aufbau für Händler ist ab 7 Uhr möglich, informiert Organisator Ronald Schier.

Herbstmarkt in Zabakuck

Auch selbst hergestellten Weihnachtsschmuck gibt es beim Trödelmarkt in Zabakuck. Foto: Thomas Skiba

Auf dem Zabakucker Dorfplatz wird am Sonnabend zwischen 9 und 15 Uhr der dritte Herbst- und Trödelmarkt stattfinden. Die Idee dahinter: Regionalität und Gemeinschaftssinn stärken. Denn Jung und alt sollen sich im Ortsmittelpunkt zusammenfinden, miteinander ins Gespräch kommen und in den Angeboten stöbern. Wie in den vergangenen Jahren hoffen die Macher auf abwechslungsreiche Stände, an denen Dekoratives, Nützliches oder einfach Hübsches für das heimische Umfeld in Haus und Garten angeboten wird.

Drachenfest in Hobeck

In Hobeck gibt es am Sonnabend ein Drachenfest. Beginn ist um 14 Uhr. Geboten werden auf dem Sportplatz Hobeck ideale Start- und Landemöglichkeiten für Drachenbändiger aller Altersklassen. Ansonsten locken Speisen und Getränke sowie Bastelmöglichkeiten. Am Abend soll dann ein Herbstfeuer angezündet werden. Dazu dürfen gut brennbare Gartenabfälle zum Feuerplatz auf dem Sportplatz Hobeck gebracht werden. Es wird darum gebeten, keine Wurzeln, Laub oder Grasschnitt abzuliefern.

Blasmusik in Gommern

Das Blasorchester des Landespolizeiorchesters gibt im Rahmen des 1075-jährigen Jubiläums von Gommern am Sonnabend, 14. Oktober, von 15 bis 17 Uhr ein Konzert in der St.-Trinitatis-Kirche. Der Eintritt ist frei.

Klassikkonzert in Friedensau

Anlässlich der Studienjahreseröffnung an der Theologischen Hochschule Friedensau findet am Sonnabend ein Konzert in der Kapelle Friedensau statt. Beginn ist um 15.30 Uhr. Freunde der Kammermusik dürfen sich auf Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Zoltán Kodály, Gideon Klein und Charlie Chaplin freuen. Es spielt das „Trio Kontur“ – bestehend aus Caroline Frey (Violine), Ainis Kasperavicius (Viola) und Mathieu Jocqué (Violoncello). Fans von Charlie Chaplin werden Arrangements von Daniel Hauptmann aus den Filmklassikern „Modern Times“ und „ The Gold Rush“ erkennen. Aus dem Werk Johann Sebastian Bachs erklingen die „Goldberg-Variationen“. Das Konzert ist öffentlich. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Hildegard-Knef-Abend in Jerichow

Zwei "Knefs" erleben die Zuschauer beim Hildegard-Knef-Abend "Ich glaub, 'ne Dame wer ich nie". Foto: Andreas König

Am Sonnabend, gastiert um 19 Uhr das Theater der Altmark mit einem Hildegard-Knef-Abend im Kloster Jerichow. Niclas Ramdohr und Susan Ihlenfeld erinnern an die großartige Sängerin. Auch wenn ihr Charme, Wortwitz und musikalisches Esprit legendär waren, so ahnte die große deutsche Diva doch eines mit sicherem Instinkt: „Ich glaub’, ’ne Dame werd’ ich nie.“ Und dennoch oder deswegen - mit ihren Liedern sprach die Knef Frauen und Männer gleichermaßen an. Das Publikum kann sich auf einen Liederabend mit gleich drei Knefs auf der Bühne freuen, die die beliebten Chansons in manchmal überraschender Art und Weise unterhaltsam präsentieren. Tickets gibt es noch.

DDR-Mode in Genthin

Das Kreismuseum in Genthin ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die Sonderausstellung „Von der Dederonschürze zur Bluejeans – Kleidung und Mode im 20. Jahrhundert“. Gezeigt werden modische Bekleidung, Arbeitsbekleidung und Accessoires aus den Jahren 1945 bis 2000. Neu zu sehen ist ein Sommerkleid aus den 1970er Jahren.

Lesung aus Süskind-Roman in Zeddenick

Eine szenische Lesung gibt es am Sonntag in der St. Elisabethkirche in Zeddenick. Beginn ist um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, es werden Heißgetränke gereicht. Zu Gast ist an dem Nachmittag der Schauspieler Andreas C. Meyer. Er bringt das Werk „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind mit. Der namenlose Ich-Erzähler in dem Stück leidet, heißt es in der Einladung: „Er leidet an den Kollegen, an Kontrabass-verachtenden Komponisten wie Wagner, am Instrument, das sich in den unpassendsten Momenten in den Vordergrund spielt, er leidet am Leben. Es gibt nur einen einzigen Lichtblick: Sarah, die Mezzosopranistin. Nur guckt sie leider nur zum Dirigenten.“ Patrick Süskind stelle einen hoffnungslosen Romantiker auf die Bühne, der seine Sehnsucht und Einsamkeit hinter einer Schale aus Sarkasmus und Groll versteckt.

„Trolls 3“ im Kino in Genthin

Eine Vorpremiere gibt es am Sonntag, ab 15.15 Uhr im Genthiner Union Kino. Dann läuft der Film „Trolls 3“ bereits vor seinem offiziellen Kinostart in Deutschland. Darum geht es: Poppy (deutsche Stimme: Lena Meyer-Landrut) und Branch (Mark Forster) waren immer schon beste Freunde und unzertrennlich. Doch nun bekennen sich beide endlich zu ihren Gefühlen und werden offiziell ein Paar. Es läuft großartig, bis plötzlich ein Unbekannter aus Branchs Vergangenheit auftaucht und sich als sein Bruder John Dory (Eric André) zu erkennen gibt. Er galt lange als vermisst und ist nun zurück, um gemeinsam mit Branch und Poppy die restlichen drei Brüder zu suchen und so die Boyband BroZone wieder zu vereinen. Als Branchs Bruder Floyd jedoch von den beiden Popstar-Bösewichten Velvet und Veneer entführt wird, ist klar, dass sie ihn retten müssen. Karten für den Kinonachmittag gibt es an der Kinokasse oder im Internet.