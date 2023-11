Im Jerichower Land, heißt es auch Mitte November: Ausgehen. Denn es ist was los am Wochenende vom 10. bis 12. November 2023.

Genthin/Burg - Im November ist in Genthin weiterhin viel los. An diesem Wochenende gibt es Klassik, Karneval und Kirchenkultur.

Stadtführung in Burg

Eine kulinarische Stadtführung bietet der Eventveranstalter Jeff Lammel am Freitag ab 19 Uhr in Burg an. Bei dem Spaziergang über zwei Kilometer soll regionale Kochkunst im Mittelpunkt stehen. Teilnehmer sollten dreieinhalb bis vier Stunden einplanen. Geplant ist die Einkehr in „Rotfuchs“ und „Steinhaushalle“ mit Verkostung regionaler Köstlichkeiten, ein Honig-Exkurs mit Verkostung – zusammen mit der Imkerei Sperfeldt und dazu das Kabarett „Cat-Stairs“ aus Burg, sowie ein Geschmackserlebnis mit Likören und Fingerfood mit der Genuss & Erlebnismanufaktur Lammel. Anmeldungen sind unter Telefon 03928/7680422, per E-Mail: info@manufaktur-lammel.de oder in der Tourist-Information Burg, Telefon 03921/ 6369290, möglich. Die Kosten betragen für Erwachsene 48 Euro, Kinder (7 bis 17 Jahre) zahlen 20 Euro pro Person. Für jeden Teilnehmer soll es eine Überraschung als Andenken geben. Jeff Lammel weist darauf hin, dass die Laufstrecke eingeschränkt barrierefrei ist: teilweise starkes Gefälle, Kopfsteinpflaster und Treppen. Es gebe keine Auszahlung von bereits erworbenen Tickets.

Konzert in Leitzkau

Das Duo "Capriccio" lädt am Freitag ab 19 Uhr zum Konzert "Soundtrack unserer Jugend" in die Leitzkauer St.-Petri-Kirche ein. Karten sind erhältlich im Gemeindebüro der Leitzkauer Kirche, auch unter Tel. 0171 45 47 950 oder an der Abendkasse.

Klassikkonzert in Genthin

Aus Anlass des 150. Geburtstages und 80. Todestages des russischen Pianisten, Komponisten und Dirigenten Sergei Rachmaninoff gibt der aus Genthin stammende Konzertpianist Ronny Kaufhold am Freitag im Konzertsaal des Kreishauses in Genthin ein Konzert. Es ist Kaufholds erstes Konzert in seiner Heimatstadt seit der Corona-Pandemie. 2024 feiert Kaufhold sein 30-jähriges Konzertjubiläum. Neben Rachmaninoffs „6 Moments musicaux“, op. 16, wird Kaufhold auch Musik von Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin und Franz Liszt zu Gehör bringen. Kaufhold moderiert sein Konzert auch, führt durch das Programm und bringt dem Publikum Details zu Komponisten und Werken näher. Tickets für das Konzert, das um 19 Uhr beginnt, sind im Vorverkauf über die Touristinformation Genthin (Freitag offen von 10 bis 16 Uhr) sowie an der Abendkasse erhältlich.

Friedensdekade in Burg

Auf Veranstaltungen der am 9. November beginnenden ökumenischen Friedensdekade weist der Burger evangelische Pfarrer Peter Gümbel hin. Eingeladen werde, um gemeinsam um Frieden zu beten, Zeichen gegen Antisemitismus und Hass zu setzen und die Hoffnung auf Verständigung und Dialog wach zu halten. Diese Veranstaltungen sind in der Kreisstadt am Wochenende geplant: Donnerstag: 19 Uhr, Musikalische Lesung im Café Rotfuchs (Magdalenenplatz 2) mit der Leipziger Band „Rozhinkes“ und Texten aus: „Die Ehrlichs - die Geschichte einer jüdischen Familie“ von Simson Jakob Kreutner. Freitag: 18 Uhr, Friedensgebet in der St. Nicolaikirche. Sonntag: 11 Uhr, Friedensgottesdienst in der St. Nicolaikirche

Karneval in Gommern

Der Gommeraner Carneval Club (GCC) feiert die 62. Karnevalssaison vor dem Gommeraner Rathaus. Los geht es ab 10.30 Uhr. Es gibt Tanz und Gesang, Kulinarisches von der Feuerwehr, Pfannkuchen und Glühwein. Natürlich wird dem Bürgermeister auch der Schlüssel abgenommen.

Bauernmarkt in Hohenseeden

Der nächste Bauern- und Kleintiermarkt auf dem Parkplatz an der „Bauernscheune“ in Hohenseeden findet am Sonnabend zwischen 9 und 13 Uhr statt. Diesmal läuft parallel zum Markt ein Schlachtetag.

Karneval in Genthin

In Genthin starten zwei Karnevalsvereine in die neue Saison. Vor dem Rathaus präsentiert der Genthiner Carneval Club (GCC) sein neues Programm. Ab 11.11 Uhr geht es mit Tanz, Humor und Sketchen los. Außerdem geben die Narren das neue Motto bekannt und nehmen dem Bürgermeister den Rathausschlüssel ab. Verkleidet kommen lohnt sich: Das beste Kostüm wird mit Freikarten für die Februarveranstaltung belohnt. Wer Hunger bekommt wird auf dem Marktplatz versorgt.

Am Abend startet der Carneval Club Waschmittelwerk (CCW) mit einem Programm im Lindenhof in die Saison. Ab 19.19 Uhr geht es los. Geboten werden Humor, Lieder zum Schunkeln und Mitsingen sowie Büttenreden und kabarettistische Einlagen, die das lokale Geschehen aufs Korn nehmen. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Kabarett in Burg

Die Hengstmann-Brüder aus Magdeburg kommen mit brandaktuellem Programm ins Jerichower Land. Am Sonnabend entern die Kabarettbrüder Sebastian und Tobias Hengstmann aus Magdeburg wieder die Burger „KleinKunstBühne“ im Evangelischen Gemeindehaus mit ihrem dann 19. politisch-satirischen Programm. Wie gewohnt saukomisch, führen sie uns an der Nase in ihrer Welt herum. Die beiden Brüder sind blitzgescheit und auf den Punkt pointiert. Los geht es um 19.30 Uhr. Karten gibt es für 16 Euro unter kartenreservierung@cat-stairs.de oder telefonisch unter 0172/1910715.

Basketball-Bezirksliga in Burg

Die Sporthalle im Flickschuhpark in Burg ist am Sonntag Austragungsort für Spiele der Basketball Bezirksliga Sachsen-Anhalt. Beginn ist um 10 Uhr mit der Jugendmannschaft U16 der Burg Towers gegen 1. Magdeburger BBC. Ab 13 Uhr Kindermannschaft Minibasketball der U12 Burg Towers gegen SBB Baskets Wolmirstedt. Ein solches Minibasketball im Punktspielbetrieb ist das erste Mal in Burg zu sehen. Ab 10 Uhr, Sonntags Brunch-Buffet für alle Zuschauer und Gäste. Der Eintritt ist frei.

Bastelmesse in Burg

Eine große Hobby-, Kreativ- und Bastelmesse findet am Sonntag in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr in der Stadthalle in Burg statt. Viele Hobbykünstler präsentieren ihre selbst gestaltete Ware, ihre gemalten Bilder oder andere kreativen Dinge. Es gibt ein sehr umfang- und abwechslungsreiches Angebot, teilte Veranstalter Michael Renneberg mit. Für die kleinen Besucher stehe ein großer Basteltisch bereit, an dem sich die Kinder selber ausprobieren könnten. Sie würden angeleitet und betreut durch pädagogisches Personal der „Rolandmühle“.

Vortrag über Finnland in Burg

Bilder, Geschichten und Lieder über Helsinki, Karelien, Lappland und die Nordlichter präsentiert Opernsänger & Bildjournalist Thomas W. Mücke aus Berlin in der Stadthalle in Burg. Am Sonntag ab 16.30 Uhr geht es los. 5,5 Millionen Einwohner, 77 Milliarden Bäume, 187.888 Seen, 264.000 Elche und einen Weihnachtsmann - das ist Finnland. Die Forschungsergebnisse bestätigen: Finnland ist das glücklichste, sicherste, freieste und sauberste Land der Welt. Doch das Gravierendste ist die Stille. Sie erfüllt die dichten Wälder Kareliens und die unendliche Weite Lapplands. Im Mittelpunkt natürlich immer wieder der Finne selbst, der mit dazu beitrug, dass diese reise zum großen unvergesslichen Erlebnis wurde. Tickets: Tourist-Information Burg, Bahnhofstraße ab 12 Euro.