Das ist los in Genthin und Burg am Wochenende

Genthin/Burg - Wer am Wochenende Ausgehen möchte, wird im Jerichower Land bestens versorgt. Es gibt Rockmusik unter freiem Himmel, neue Kinofilme und Fahrten mit dem Oldtimerbus.

Rocknächte mit Berlin Beat Club und Remode

Am Freitag spielen Berlin Beat Club, die Sax´n Anhalt VIP-Band und die ZZ-Top-Coverband „ZZ Top Czech“ bei der Rocknacht in Parchen. Am Sonnabend werden die Damen der AC/DC-Coverband „Black/Rosie“ für harte Rockklänge sorgen, außerdem gibt es mit Remode aus Bielefeld, eine der bekanntesten Depeche-Mode-Coverbands in Deutschland. Los geht es jeweils ab 19 Uhr. Karten für die Abende sind an den Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse im Geflügelhof Gentz, Genthiner Straße 2a in Parchen erhältlich

Prellbockfest in Genthin

Diesen Wagen gibt es beim Prellbockfest zu sehen. Foto: Susanne Christmann

Am Sonnabend und Sonntag ist ein Prellbockfest des Vereins „Bürgerbahnhof Güsen“ geplant. Aus Anlass des 125. Jahrestages der Eröffnung der Genthiner Kleinbahn und des 100. Jahrestages des Produktionsbeginns im Waschmittelwerk wird es ab 11 Uhr Aktionen auf dem Gelände des Vereins in der Ziegeleistraße geben. Im Programm geplant sind eine Ausstellung zur Genthiner Kleinbahn, der Besuch der Ausstellung im Waschmittelmuseum und ein Souvenirverkauf.

Die jungen Besucher dürfen zum Zeitvertreib auch auf einer Hüpfburg hopsen. Auf dem Gelände ist dann auch ein Triebwagen zu sehen, der im vergangenen Jahr noch für die hessische Landesbahn unterwegs war. Zum Gelände kommen Besucher mit einem historischen Oldtimerbus. Dieser startet jeweils um 11.30, 12.30, 13.30 Uhr (Sonnabend auch 15.30, 16.30 und 17.30 Uhr) am Genthiner Bahnhof. Zurück geht es vom Stadtkulturhaus jeweils um 12, 13, 15 Uhr (Sonnabend auch 16, 17, 18 Uhr)

Wettkampf der Ortschaften in Dornburg

Am Sonnabend kommt es in Dornburg wieder zum beliebten „Wettkampf der Ortschaften“. Was ist das denn? „Fünf Mannschaften auf fünf Ortschaften mit je fünf Teilnehmern treten in fünf Disziplinen gegeneinander an“, erklärt Andreas Steinz, Ortsbürgermeister von Dornburg. Die Teilnehmer aus Dornburg, Gommern, Lübs, Prödel und Dannigkow messen sich im Tontaubenschießen, Darts, Kegeln, Trockenangeln und an der Bierrutsche. Der große Spaß findet im Rahmen des diesjährigen Dornburger Dorffestes statt, das am Sonnabend um 10 Uhr direkt mit dem Ortschaftswettkampf startet. Die Siegerehrung wird um 13 Uhr abgehalten. Danach kann jeder am freien Tontaubenschießen teilnehmen, um den Dornburger Schützenkönig zu ermitteln.

Außerdem gibt es Kinderspiele mit Glashaus, Hüpfburg, Trockenangeln und Kegeln, einen Keramikbasar und eine Babybörse. Um 15 Uhr kann man das Schloss besichtigen, ab 19 Uhr legt DJ Rüdiger auf. Der Sonntag startet dann um 11 Uhr mit „Ulfs kleiner Blasmusik“ und den Dornburger Jagdhornbläsern. Ab 14 Uhr wird ein Ringreiten abgehalten. Das Dorffest findet an beiden Tagen direkt zwischen Feuerwehrgerätehaus und Sportplatz statt.

Italienischer Abend in Büden

In der Büdener Kirche gibt es einen italienischen Abend. Foto: Stephen Zechendorf

Zu einem italienischen Abend lädt der Büdener Mauritiusverein am Sonnabend in die Mauritiuskirche ein. Ab 19 Uhr beginnt das italienische Kulturprogramm mit kulinarischen Genüssen und Livemusik. Im Mittelpunkt steht das Konzert von Francesca Donato und ihrem Duopartner Daniel Heine, bekannt als Duo „Smoke'n Harmony“. Das Duo hat ein musikalisches Programm aus italienischen Klassikern und aktuellen Hits zusammengestellt. Das Publikum erwartet moderne Interpretationen von italienischen Klassikern. Dabei erklingen auch altbekannte Songs von Zucchero, Eros Ramazzotti und Romina Power. In der Mauritiuskirche können an dem Abend auch die Werke der aktuellen Kunstausstellung betrachtet werden. Ausstellende Künstler sind Max Mensa und Volker Kiehn.

Barbie gegen Oppenheimer in Genthin

Der Film Oppenheimer läuft im Genthiner Kino. Foto: IMAGO/Picturelux

Es ist das Filmduell des Sommers: „Barbie“ gegen „Oppenheimer“. Wer bekommt mehr Zuschauer? Die Genthiner haben es ebenfalls in der Hand. Denn am Wochenende laufen beide Filme im Union Kino. Barbie (Dauer: 115 Minuten, FSK: 6) läuft am Sonnabend und Sonntag jeweils um 15, 17 und 20.15 Uhr, Oppenheimer (Dauer: 181 Minuten, FSK: 12) läuft am Sonnabend und Sonntag jeweils um 17 und 19.30 Uhr. Karten für die Vorstellungen gibt auf der Internetseite des Kinos oder an der Kinokasse.

Noch mal Indiana Jones

Der Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ läuft am Wochenende im Burg Theater. Am Sonnabend und Sonntag jeweils um 17 und 20.15 Uhr. Kurz vor seiner Pensionierung wird der Archäologe noch einmal in ein großes Abenteuer verwickelt. Karten gibt es auf der Internetseite des Kinos oder an der Kinokasse. Dauer: 142 Minuten FSK: 12.

Orgelsommer in Steglitz

In Stegelitz wird die Konzertreihe „Stegelitzer Orgelsommer“ auch in diesem Jahr fortgeführt. So ist für Sonntag, ein Konzert in der Stegelitzer St.-Petri-Kirche geplant. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr, teilt das Pfarrbüro Möckern mit. Ausführende Organistin ist an dem Tag Ingelore Schubert. Erklingen werden dann an der historischen Hartmannorgel Choräle des jungen Johann Sebastian Bach, heißt es im aktuellen Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde Möckern. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

DDR-Mode in Genthin

Bärbel Höschel mit ihrem Abschlusskleid, dass in der Sonderschau im Kreismuseum in Genthin zu sehen ist. Foto: Antonia Beran

Das Kreismuseum in Genthin ist am Sonntag zwischen 14 und 17 geöffnet. Zu sehen ist neben der Dauer- auch die Sonderausstellung „Von der Dederonschürze zur Bluejeans – Kleidung und Mode im 20. Jahrhundert“. Gezeigt werden modische Bekleidung, Arbeitsbekleidung und Accessoires aus den Jahren 1945 bis 2000. Ganz neu zu sehen ist dabei ein Sommerkleid aus den 1970er Jahren.

Hausmusik wie bei Friedrich II. in Loburg

Die Loburger Kahrlingorgel erklingt am Sonntag. Foto: Stephen Zechendorf

Am Sonntag, lädt der Loburger Kahrlingorgelverein zu einem Konzert in der Reihe „Loburger Orgelsommer“ ein. Beginn des Konzertes in der St. Laurentiuskirche mit dem Titel „Hausmusik wie bei König Friedrich II. von Preußen“ ist um 17 Uhr. Zu erleben sind Ingo Renner und Martin Knizia. „Das Konzert kommt inhaltlich den Hausmusiken bei und mit dem Preußenkönig Friedrich II. sehr nah. Er war selbst ein begeisterter Musiker, Flötist und auch Komponist“, verrät Initiator Roland Theuring.

Statt des Cembalos als Begleitinstrument damals steht in Loburg die Kahrling-Orgel zur Verfügung, teils auch die Hoffrichter-Truhenorgel. Organist ist Martin Knizia aus Berlin, der auch Solowerke von Bach und Buxtehude spielen wird. Als Flötist ist Ingo Renner mit dabei, mit Werken von Carl Philipp Emanuel Bach, Jean Baptist Loeillet, Anna Amalia (Prinzessin von Preußen) und anderen. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, dafür wird am Ausgang wie immer um Spenden für die Finanzierung des „Loburger Orgelsommers“ gebeten.

Orgelkonzert in Genthin

Am Sonntag, spielt Kantor Gottfried Spiegel ein Orgelkonzert in der Genthiner St. Trinitatiskirche. Um 15 Uhr ist Beginn. Zu hören sind klassische und kirchliche Werke.

Mit der Fähre nach Grieben

Den kürzeste Weg über die Elbe bei Ferchland bietet die Fähre nach Grieben. Die Fähre verkehrt bis 31. Oktober nach dem derzeit gültigem Sommerfahrplan. Das Fährschiff fährt Sonnabend und Sonntag jeweils von 8.30 Uhr bis 19.30 Uhr.