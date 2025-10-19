Indonesien steht mit der beginnenden Turn-Weltmeisterschaft im Fokus der Weltöffentlichkeit. Für Udo Krause ist das Land aber weit mehr als ein exotischer Austragungsort.

Das Land der Turn-WM 2025: Was den Tucheimer Udo Krause an Indonesien fasziniert

Der Tucheimer Udo Krause beim Surfen in Batukaras in Indonesien.

Tucheim - Am Sonntag beginnt in Indonesien die Weltmeisterschaft im Turnen. Damit rückt ein ungewöhnliches Land ins Blickfeld. Das Land, bekannt für seine Vielzahl an Inseln, beeindruckende Vulkane und exotische Natur, ist weit mehr als nur ein Urlaubsparadies. Das weiß auch der Tucheimer Udo Krause.