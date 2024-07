Pfarrer Willi Kraning hat die Zeit zwischen 1989 und 1990 in Genthin mitgestaltet. Jetzt hat er ein Buch über seine Zeit als Pfarrer geschrieben.

Genthin - Wer heute auf Willi Kraning trifft, begegnet einem Mann, dessen Zugewandtheit und Interesse Menschen jeden Alters in den Bann zieht. So geschehen beim Jubiläumsfest des Jugendhauses in Genthin Anfang des Jahres: Als der heute 93-Jährige das Haus betritt, bildet sich sofort eine Traube von Besuchern um ihn. Sofort beginnt ein lebhafter Austausch über Gestern und Heute.