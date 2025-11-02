Das Bundesprogramm "Demokratie leben"﻿ unterstützt auch im kommenden Jahr das Engagement in zwei „Partnerschaften für Demokratie" im Landkreis.

"Demokratie leben"﻿ geht 2026 im Jerichower Land weiter – Vereine und Projekte profitieren

Beim ersten Brückenfest in Genthin wurden im September zwei Stadtteile miteinander verbunden.

Burg/Genthin - Das Bundesprogramm "Demokratie leben"﻿ wird auch 2026 im Jerichower Land fortgeführt. Es gibt dann erneut Finanzen mit denen Vereine, Organisationen und Schulen bei verschiedenen Vorhaben unterstützt werden. Oft sind dies öffentliche Veranstaltungen, die es sonst nicht geben könnte.