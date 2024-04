Deshalb ist der Volkspark in Altenplathow bei Genthin aufgeräumt

Im Volkspark in Altenplathow wurde sauber gemacht. Auch das Mausoleum war an der Reihe.

Genthin. - Gepflegte Wege, kein Müll am Mausoleum, kaum Laub am Spielplatz. Wer heute den Volkspark in Altenplathow besucht, bemerkt, dass hier aufgeräumt wurde.

Hinter dem sauberen Volkspark stecken mehr als 30 ukrainische Einwohner, die sich zu einem freiwilligen Aufräumaktion im Volkspark getroffen haben. „Wir haben etwas ehrenamtlich in der Stadt machen wollen und sind nach Rückfrage bei der Stadt auf den Volkspark gekommen“, hieß es aus der Runde, die zum Gebetshaus in Genthin gehört.

Bauhofgeräte im Einsatz

Vermittelt wurde die Aktion von Waldemar Bill, der in der Stadt für sein Engagement für Flüchtlinge bekannt ist. Er war selbst nicht vor Ort, hatte aber Bürgermeister Matthias Günther angesprochen, der Mähgeräte des Bauhofes zur Verfügung stellte. Dies könne auch bei ähnlichen Freiwilligenaktionen geschehen, so der Stadtchef, der zwischendurch selbst mithalf.

Aufräumen im Altenplathower Volkspark Mike Fleske

Die Ukrainer sammelten Laub, Äste und Müll rings um das Mausoleum. Auch auf und in dem Gebäude wurde sauber gemacht. Auch auf dem Spielplatz waren die Freiwilligen im Einsatz und machten das Gelände rund um die Spielgeräte sauber.

Schaukel auf dem Spielplatz fehlt noch immer

Dort fehlt derzeit immer noch die bei Kindern beliebte Schaukel. Es solle aber schon bald Ersatz geben, versprach der Bürgermeister. Ein Privatspender habe zugesagt, eine neue Schaukel zu finanzieren, die Stadt werde sich dann um den Anbau kümmern.

Die ukrainischen Helfer hoffen nun, dass der Volkspark nach der Reinigung pfleglich behandelt wird und sich die Genthiner ein wenig über das frisch gereinigte Grün freuen.