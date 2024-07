Deshalb ist Heidelbeeren selber pflücken in Hohenseeden so angesagt

Am Stand von Marina Melzer direkt an der Heidelbeeranlage am Reitplatz in Hohenseeden kann man auch bereits abgepackte Heidelbeeren erwerben.

Hohenseeden - Bereits Ende Juni startete die Heidelbeersaison der Agrargenosenschaft Hohenseeden/Parchen. Seitdem können die blauen Beeren auch wieder selbst gepflückt werden. Genutzt werden wie im Vorjahr die beiden Anlagen hinter dem Reitplatz. Diese liegen 200 Meter hinter dem Ortsausgang Richtung Genthin an der B1. Das erste Feld ist bereits abgepflückt. „Die Leute können ihre Heidelbeeren von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr selbst pflücken oder vor Ort abgepackt kaufen. Es können Behälter selbst mitgebracht oder an der Anlage erworben werden. In der „Bauernscheune“ können die Heidelbeeren von Montag bis Freitag zu den Öffnungszeiten abgepackt erworben werden. Der Selbstpflückerpreis liegt bei 6,50 Euro/Kilo“, so Patrick Wolter, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Hohenseeden/Parchen. Seit Juli unterstützen sechs polnische Arbeitskräfte die Ernte.

Auf insgesamt sechs Hektar wachsen wieder fünf Sorten Heidelbeeren, frühe bis späte Sorten. Unter anderem die Heidelbeere „Duke“ und die Kulturheidelbeere „Liberty“. Letztere ist eine exotische Sorte der Michigan State University.

Helles Fruchtfleisch

Die in Hohenseeden angebauten Kulturheidelbeeren stammen, wie fast alle Kulturheidelbeeren, nicht von der eurasischen Heidel- oder Blaubeere ab, sondern sind Züchtungen der amerikanischen Heidelbeere. Der auffälligste Unterschied zwischen den beiden Sorten ist der, dass die farbgebenden wasserlöslichen Pflanzenfarbstoffe bei der amerikanischen Heidelbeere lediglich in der Schale vorkommen, was für ein helles Fruchtfleisch sorgt und daher Mund und Zähne nicht mehr rot bis blau färbt.

Zum Thema: Wie Heidelbeeren auch im eigenen Garten wachsen

Außerdem sind Kulturheidelbeeren deutlich größer als ihre wilden europäischen Verwandten. Die erste Heidelbeerernte der Agrargenossenschaft erfolgte im Jahr 2010. Aufgrund der Ausdauer der Pflanzen ist eine Daueranlage für rund 20 Jahre geplant, bevor die Pflanzen ausgetauscht werden müssen. Die Erntezeit der Heidelbeeren schließt an die der Erdbeeren an und beginnt in der Regel gegen Anfang Juli.

Das Selbstpflücken der Heidelbeeren wird auch in diesem Jahr wieder sehr gut angenommen. Eine Anlage ist bereits abgepflückt. Foto: Bettina Schütze

Um eine möglichst lange Erntezeit zu ermöglichen, werden auf dem Gelände mehrere Sorten Heidelbeeren mit unterschiedlicher Reifezeit kultiviert. Die Ernte der Sorte „Duke“ beginnt im Juli, während die „Ozark Blue“ erst einen Monat später erntereif ist. Die Handernte der Heidelbeeren ist und bleibt die qualitativ hochwertigste.

Viele Wirkstoffe enthalten

Die Heidelbeere beinhaltet Wirkstoffe in reichem Maße, allgemein bekannt ist, dass die Früchte gut gegen Durchfall wirken. Doch die blaue Beere hat viel mehr zu bieten. Sie hat eine antibakterielle Wirkung, welche hilft, Bakterien wie zum Beispiel Salmonellen in Schach zu halten. Wenig überraschend wirken die Früchte dieses Heidekrautgewächses auch bei bakteriellen Blasenentzündungen. Zusätzlich hat die Heidelbeere eine starke blutdrucksenkende Wirkung. Die frischen und getrockneten Früchte helfen auch bei der Bekämpfung von Parasiten im Darm. Auch bei Entzündungen der Mundschleimhaut hat sich das wiederholte Einwirken lassen von Heidebeersaft gut bewährt.

Lesen sie auch: In Hohenseeden wird die Heidelbeere gefeiert

Das traditionelle Heidelbeerfest soll am Sonnabend, 20. Juli, ab 14 Uhr direkt an der Anlage stattfinden. Der Begegnungsverein „Lindenblüte“ Hohenseeden wird dafür den Kuchen backen.