Der Austausch zwischen der Gemeinde Elbe-Parey und der polnischen Partnerstadt Jastarnia hat 2025 neues Leben bekommen. Zerbens Bürgermeister Dietmar Kohrt und Jugendwehrleiter Matthias Kissel blicken auf eine Reise zurück, die Kinder und polnische Gastgeber zusammengeschweißt hat.

Deutsch-polnischer Austausch: Von der Elbe an die Ostsee nach Jastarnia

Einer der schönsten Momente beim Ausflug nach Jastarnia: Die Kinder und Jugendlichen segelten zum Danziger Bodden.

Parey. - „Das ist da eine ganz andere Gastfreundschaft“, blickt Dietmar Kohrt, Zerbens Ortsbürgermeister, auf die diesjährige Reise nach Jastarnia zurück. 2025 war das Jahr, in dem die Städte-Partnerschaft zwischen der Gemeinde Elbe-Parey und Jastarnia in Polen bei einem Besuch wieder auflebte.