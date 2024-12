Während einer Tour verteilt der Rauschebart erste Geschenke an die Kinder und Enkelkinder der Einsatzkräfte und macht auch auf dem Marktplatz Station.

Die Freiwillige Feuerwehr machts möglich: In Genthin kommt der Weihnachtsmann schon früher

Genthin - Die Spannung steigt- vor allem bei den Kindern - Heute kommt der Weihnachtsmann und legt hoffentlich zahlreiche Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Die gute Nachricht: Der Weihnachtsmann ist unterwegs. Denn bei den Kindern und Enkelkindern von Feuerwehrleuten in Genthin war er schon am Vormittag.

Weihnachtsmann besucht 30 Kinder von Feuerwehrleuten in Genthin

Mit dem Feuerwehrauto wurde der Weihnachtsmann vor das Genthiner Rathaus gefahren. Foto: Mike Fleske

Dabei legte er laut Feuerwehrsprecher Michael Voth, nicht nur einen Zwischenstopp in fast 30 Haushalten in der Stadt ein, sondern machte auch Halt vor dem Rathaus, wo er schon von einigen Kindern erwartet wurde. Die bekamen jeweils kleine Geschenke und bedankten sich beim Weihnachtsmann und sein Engel mit Gedichten und Liedern.

Dankeschön an die Kinder und Enkel von Genthiner Feuerwehrleuten

Der Weihnachtsmann und seine Begleiter vor der Abfahrt auf dem Genthiner Marktplatz. Foto: Mike Fleske

Die Feuerwehrtour mit dem Weihnachtsmann sei, so Michael Voth, seit rund 15 Jahren eine Tradition in der Stadt Genthin, um den Kindern der Feuerwehrwehrleute eine kleine Freude zu machen.

Denn oft müssten diese auf ihre Väter oder Mütter verzichten, wenn diese kurzfristig zu einem Einsatz gerufen werden. So sei es auch ein Dankeschön für die Geduld und die Unterstützung in den Familien und ein kleiner Anker in einer schwierigen Zeit.