Am Sonntag, 22. Dezember 2024 jährt sich das Eisenbahnunglück von Genthin zum 85. Mal. Am Bahnhof und im Kreismuseum wird der Tragödie gedacht.

Die nie vergessene Katastrophe in Genthin

Genthin - Es ist bis heute das schwerste Eisenbahnunglück in Deutschland und es bleibt unvergessen. Am 22. Dezember 1939, um 0.53 Uhr, fuhr nahe des Genthiner Bahnhofs der D-Zug 180 von Berlin mit ungebremster Geschwindigkeit auf einen haltenden D 10 nach Köln auf. Bis heute ist die Katasrophe vom Dezember 1939 in Genthin unvergessen.