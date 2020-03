Der Platz an der Kirche in Ferchland, der hier von Mitgliedern des Heimatvereins gesäubert wird, soll ein Rast- und Spielstandort aufgebaut werden. Foto: Bettina Schütze

Das Projekt „Umgestaltung des Dorfplatzes an der Kirche Ferchland“ hat es auf die bestätigte Leader-Prioritätenliste geschafft..

Ferchland l Ziel des Projektes ist es, den Dorfplatz an der Kirche als Rast- und Spielstandort in der Ortschaft Ferchland zu gestalten. Die Gestaltung des Platzes nimmt den Trend zur familienfreundlichen und generationsübergreifenden Begegnung, Erhaltung und Kommunikation der Ortschaft auf. Vorgesehen ist, den Spielbereich durch multifunktionale Geräte neu zu gestalten und damit den Aufenthaltswert der vorhandenen Freiflächen zu erhöhen. Die vorhandenen Spielgeräte sind sehr verschlissen und die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gewährleistet. In der Umgebung bestehen keine alternativen Spielmöglichkeiten.

Sitzgelegenheiten um Bäume

Als Ergänzung sollen Sitzgelegenheiten unter den vorhandenen Bäumen errichtet werden, die den Einwohnern, Radtouristen und Autofahrern die Möglichkeit zur Rast und Erholung bieten.

Mit diesem Projekt soll mit dazu beigetragen werden, die Daseinsfürsorge im demografischen Wandel zu stärken sowie Maßnahmen zur Minderung der Abwanderung junger Leute zu finden. Um der Abwanderung vor allem junger Leute entgegenzuwirken, ist die Gestaltung des Dorfplatzes kurzfristig erforderlich.

Junge Leute sollen in der Region gehalten wer

Mit Blick auf den Arbeitsmarkt, neue Produkte sowie Kooperation und ähnlichem soll die Daseinsfürsorge gestärkt werden. Damit sollen die Rahmenbedingungen in der Ortschaft Ferchland verbessert werden. Die Abwanderung vor allem junger Leute soll gemindert und die Attraktivität der Ortschaft Ferchland erhöht werden. Das große Ziel strebt auf die Entwicklung für Kinder und Jugendliche sowie auf das Zusammenwachsen aller Generationen hin.