Zum dritten Mal laden Volksstimme und Bürgermeisterin Dagmar Turian zum Stadtspaziergang ein – diesmal stehen der Bahnhof und der Edlef-Köppen-Platz im Fokus.

Genthin - Nach den ersten beiden Touren durch die Innenstadt und Genthin-Süd geht die gemeinsame Aktion der Volksstimme und der Stadtverwaltung in die nächste Runde. Am Freitag, den 9. Januar, heißt es zum dritten Mal: „Frag die Bürgermeisterin“. Diesmal nimmt Dagmar Turian gemeinsam mit interessierten Teilnehmern das Bahnhofsviertel unter die Lupe.

Der Startpunkt ist diesmal ein Heimspiel für die Redaktion: Um 15 Uhr treffen sich alle Teilnehmer am Gebäude der Volksstimme in der Magdeburger Straße 10. Wer möchte, kann bereits ein paar Minuten früher erscheinen, um sich vor dem Abmarsch mit einem frischen Kaffee zu stärken und mit den anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen.

Zwischen Magdeburger Straße und Bahnhof

Die Route führt von der Magdeburger Straße direkt in Richtung Bahnhof. Das Areal ist einer der zentralen Knotenpunkte der Stadt, wirft aber auch immer wieder Fragen auf. Vor allem das Umfeld des Busbahnhofes sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff. Hier haben die Teilnehmer die Gelegenheit, ihre Fragen zur Sauberkeit, Sicherheit oder zur künftigen Entwicklung direkt an das Stadtoberhaupt zu richten.

Ein besonderer Abstecher ist zum Edlef-Köppen-Platz gegenüber der Bibliothek geplant. Dort steht noch einiges an Gestaltung aus. Der Rückweg führt die Gruppe durch den kleinen Park gegenüber des Bahnhofes. Dabei passieren die Spaziergänger auch den vor knapp zehn Jahren eingerichteten Parkplatz sowie die Unterführung in der Magdeburger Straße. An beiden Stellen gibt es sowohl Lob als auch Kritik an der Instandhaltung.

Anmeldungen sind möglich

Der Rundgang endet wieder am Ausgangspunkt in der Magdeburger Straße. Um die Gruppe in einer Größe zu halten, die einen echten Dialog ermöglicht, wird um eine Anmeldung gebeten.

Anmeldungen sind ab sofort möglich per E-Mail an: redaktion. genthin@volksstimme.de.

Wer den Termin nicht wahrnehmen kann, aber dennoch eine brennende Frage zum Bahnhofsviertel hat, kann diese ebenfalls an die genannte Adresse senden. Die Redaktion wird die Fragen dann stellvertretend während des Rundgangs einbringen.