Expertin nimmt wichtigen Ausstattungsgegenstand unter die Lupe Ein Leuchter und viele Fragen in der Jerichower Stadtkirche

Licht in Kirchen diente in früheren Zeiten nicht vordergründig der Beleuchtung. Anhand des Kronleuchters in der Stadtkirche Jerichow erklärte Lichtexpertin Dr. Käthe Klappenbach die Bedeutung der Lichtquellen für die Liturgie und versuchte, die Herkunft des Leuchters zu ergründen.