Änderung bei der Besetzung des Stadtrates in Jerichow: Henry Bliemeister folgt auf Claudia Braunschweig.

Von Simone Pötschke 12.10.2025, 21:03
Janett Kliemann begrüßte Henry Bliemeister als neues Stadratsmitglied. Foto: S. Pötschke

Jerichow - Ein neues Gesicht ist in den Jerichower Stadtrat eingezogen.

Nachdem Claudia Braunschweig (FWG Jerichow/SPD) ihr Mandat niedergelegt hat, rückt Henry Bliemeister als nächstfestgestellter Bewerber nach.

Langjährige Erfahrung als Ehrenamtler in der Kommunalpolitik

Bliemeister, der über langjährige Erfahrung als Ehrenamtler in der Kommunalpolitik verfügt, hat das Mandat angenommen.  Auf der jüngsten Stadtratssitzung wurde er durch die Stadtratsvorsitzende Janett Kliemann (FWG Jerichow/SPD) vereidigt.

Henry Bliemeister übernimmt zugleich  den Sitz von Claudia Braunschweig für die Fraktion Freie Wählergemeinschaft/SPD  im Hauptausschuss. Der Stadtrat fasste diesbezüglich einen Beschluss.