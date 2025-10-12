Änderung bei der Besetzung des Stadtrates in Jerichow: Henry Bliemeister folgt auf Claudia Braunschweig.

Ein neues Gesicht im Jerichower Stadtrat

Premiere bei der jüngsten Sitzung

Jerichow - Ein neues Gesicht ist in den Jerichower Stadtrat eingezogen.

Nachdem Claudia Braunschweig (FWG Jerichow/SPD) ihr Mandat niedergelegt hat, rückt Henry Bliemeister als nächstfestgestellter Bewerber nach.

Langjährige Erfahrung als Ehrenamtler in der Kommunalpolitik

Bliemeister, der über langjährige Erfahrung als Ehrenamtler in der Kommunalpolitik verfügt, hat das Mandat angenommen. Auf der jüngsten Stadtratssitzung wurde er durch die Stadtratsvorsitzende Janett Kliemann (FWG Jerichow/SPD) vereidigt.

Henry Bliemeister übernimmt zugleich den Sitz von Claudia Braunschweig für die Fraktion Freie Wählergemeinschaft/SPD im Hauptausschuss. Der Stadtrat fasste diesbezüglich einen Beschluss.