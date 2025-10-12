weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Fitness-Studio in Salzwedel: Warum nach Aus von Fitness-Studio die Inhaber total traurig sind

Nach der Schließung ihres Fitness-Studios laden Michael Zauske und Petra Appel in Salzwedel zum großen Ausverkauf ein. Leicht fällt ihnen der Abschied nicht.

Von Elisa Schulz 12.10.2025, 20:17
Die Gesundheitsoase „Lebens.Form“ verkauft noch bis Ende Oktober ihre Fitnessgeräte und Einrichtungsgegenstände.
Die Gesundheitsoase „Lebens.Form“ verkauft noch bis Ende Oktober ihre Fitnessgeräte und Einrichtungsgegenstände. Foto: Elisa Schulz

Salzwedel. - Wo sonst das Klirren von Hanteln und rhythmische Musik aus den Kursräumen drang, herrscht nun geschäftiges Treiben anderer Art: Die ehemalige Gesundheitsoase „Lebens.Form“ am Nicolaiplatz hat sich in diesen Tagen in einen Fitness-Flohmarkt verwandelt.