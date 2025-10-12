weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Kremser und Reiter in Aktion Reiter jagen nahe Havelberg durch Feld, Wald und Flur

Havelberger Verein begrüßt zum Start der Reitjagd auf dem Reitplatz in Müggenbusch viele Akteure sowie Gäste, die in Kremsern mitfahren.

Von Wolfgang Masur Aktualisiert: 12.10.2025, 20:11
Der Reit- und Fahrverein Havelberg hatte zur 43. Reitjagd eingeladen. Beim Springen über die Hindernisse, hier Franziska Beck auf ihrem „Lary“, gab es von den Zuschauern viel Applaus. Foto: Wolfgang Masur

Müggenbusch. - Der Reit- und Fahrverein Havelberg, der seinen Sitz im Ortsteil Müggenbusch hat, hatte am Wochenende zur traditionellen Reitjagd eingeladen. In diesem Jahr war es die 43. Reitjagd seit Bestehen des Vereins und die wurde von Petrus mit strahlendem Herbstwetter belohnt.