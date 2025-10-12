Havelberger Verein begrüßt zum Start der Reitjagd auf dem Reitplatz in Müggenbusch viele Akteure sowie Gäste, die in Kremsern mitfahren.

Der Reit- und Fahrverein Havelberg hatte zur 43. Reitjagd eingeladen. Beim Springen über die Hindernisse, hier Franziska Beck auf ihrem „Lary“, gab es von den Zuschauern viel Applaus.

Müggenbusch. - Der Reit- und Fahrverein Havelberg, der seinen Sitz im Ortsteil Müggenbusch hat, hatte am Wochenende zur traditionellen Reitjagd eingeladen. In diesem Jahr war es die 43. Reitjagd seit Bestehen des Vereins und die wurde von Petrus mit strahlendem Herbstwetter belohnt.